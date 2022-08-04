‘Öldürülme endişem var’ dedi, istifa etti

AFYON Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) ve kentte görevli tek hematoloji hekimi olan Doç. Dr. Mehmet Özen, bir hasta yakınının CİMER'e yazdığı şikayet dilekçesinde şiddet ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 'öldürülme endişesi taşıyorum' diyerek istifa etti. AFSÜ'den yapılan açıklamada, "Her türlü ikna çabaları ve güvenlik önlemi çalışmalarına rağmen Doç. Dr. Mehmet Özen, özel sektöre dönmek üzere istifa dilekçesini vererek ilimizden ayrılmıştır" denildi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

DİĞER