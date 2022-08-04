  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar ‘Öldürülme endişem var’ dedi, istifa etti

‘Öldürülme endişem var’ dedi, istifa etti

4.8.2022

‘Öldürülme endişem var’ dedi, istifa etti
AFYON Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) ve kentte görevli tek hematoloji hekimi olan Doç. Dr. Mehmet Özen, bir hasta yakınının CİMER'e yazdığı şikayet dilekçesinde şiddet ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle 'öldürülme endişesi taşıyorum' diyerek istifa etti. AFSÜ'den yapılan açıklamada, "Her türlü ikna çabaları ve güvenlik önlemi çalışmalarına rağmen Doç. Dr. Mehmet Özen, özel sektöre dönmek üzere istifa dilekçesini vererek ilimizden ayrılmıştır" denildi. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA