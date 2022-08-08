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Afyonkarahisar'da aile içi vahşet: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde meydana gelen olayda aile içinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sırtından ve karnından çok sayıda bıçak darbesi alan baba İdris Ç. (54) hayatını kaybederken anne ve 2 çocuğu tutuklandı.

DHA

08.08.2022, 08:52

Afyonkarahisar’da aile içi vahşet: Baba öldü, anne ve 2 çocuğu tutuklandı

Olay, Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesinde meydana geldi. Mermer işçisi İdris Ç. ile eşi N.Ç. (50), çocukları A.İ.Ç. (24) ve M.G.Ç. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sırtından ve karnından çok sayıda bıçak darbesi alan İdris Ç., kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İdris Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. N.Ç., A.İ.Ç. ve M.G.Ç. ise gözaltına alındı.

ANNE VE ÇOCUKLARI TUTUKLANDI
İdris Ç.'nin cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve iki çocuğu ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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