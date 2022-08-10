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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da uçak düştü

Afyonkarahisar'da uçak düştü

Afyonkarahisar Valiliğinden düşen uçakla ilgili yapılan açıklamada "Hava Meydan Komutanlığına ait eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Maddi hasarla atlatılan kazada can kaybı yoktur” ifadelerine yer verildi.

İHA

10.08.2022, 22:03

Afyonkarahisar’da uçak düştü

Akşam 20.15 civarında yaşanan olayda Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığından kalkan iki kişilik uçak ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle düştü.

2 pilotun yaralandığı olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliğine düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri çerçevesinde basın mensuplarının uçağın düştüğü yere girişlerine izin vermeyerek görüntü alınmasının önüne geçmeye çalıştı.

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