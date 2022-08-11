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Haberler Afyonkarahisar Havada motoru arızalandı! İşte sulama kanalına çakılan uçağın son hali

Havada motoru arızalandı! İşte sulama kanalına çakılan uçağın son hali

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinde motoru arızalanan eğitim uçağı zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Kazada can kaybı olmazken uçağın içindeki 2 pilot Y.E.B. (19) ve Ü.P.K. (27) hafif yara alarak hastaneye kaldırıldı. Maddi hasarın meydana geldiği kazadan geriye kalan ise enkaz altında kalan uçağın sulama kanalına battığı görüntüler kaldı.

İHA

11.08.2022, 09:42 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022, 09:43

Afyonkarahisar'da dün akşam zorunlu iniş yaptığı açıklanan eğitim uçağı sabahın ilk ışıkları ile indiği yerde görüntülendi. Uçağın yarısının hayvanların sulandığı kanalın içinde olduğu ve kuyruk kısmının yukarı doğru baktığı gözlendi.

Zorunlu iniş yaptı! İşte sulama kanalına çakılan uçağın görüntüleri

Olay, dün akşam Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Çiftliğinde meydana geldi.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait olduğu açıklanan 2 kişilik eğitim uçağı kalktıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Zorunlu iniş yaptı! İşte sulama kanalına çakılan uçağın görüntüleri

Olayda hafif yaralanan Ü.P.K. (27) adlı kadın pilot ile Y.E.B. (19) adlı pilot hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır.

Zorunlu iniş yaptı! İşte sulama kanalına çakılan uçağın görüntüleri

Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın sağlık durumları iyi olup, ayakta tedavileri sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Zorunlu iniş yaptı! İşte sulama kanalına çakılan uçağın görüntüleri

UÇAĞIN ENKAZININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR
Günün ilk ışıkları ile birlikte uçak zorunlu iniş yaptığı alanda görüntülendi. Uçağın yarısının çiftlikte bulunan manda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sulandığı kanalda olduğu kuyruk kısmının ise havada olduğu görüldü.


Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan bölgede uçağın enkazının günün ilerleyen saatlerinden kaldırılması bekleniyor.

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