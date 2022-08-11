Havada motoru arızalandı! İşte sulama kanalına çakılan uçağın son hali

UÇAĞIN ENKAZININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR

Günün ilk ışıkları ile birlikte uçak zorunlu iniş yaptığı alanda görüntülendi. Uçağın yarısının çiftlikte bulunan manda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sulandığı kanalda olduğu kuyruk kısmının ise havada olduğu görüldü.



Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan bölgede uçağın enkazının günün ilerleyen saatlerinden kaldırılması bekleniyor.