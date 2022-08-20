‘Bu topraklarda gözü olanlar emellerinden vazgeçmeyecek’

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçuluk Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt'ten Kocatepe'ye Zaferin İzinde Okçuluk Müsabakaları gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen basın toplantısında Okçular Vakfı Genel Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri birer konuşma yaptı. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Malazgirt ile Büyük Taarruzun yıldönümünün aynı güne denk gelmesinin ders niteliğinde olduğunu belirtti.





'O RUHUN CANLI KALMASI İÇİN'

Erdoğan, "Bu toprakları biz Malazgirt'te vatan yaptık ve 851 yıl sonra buna kastedenlerin önemli girişimlerinden bir tanesine şahit olduk. Yani 851 yıl sonra biz o iradeyi yeniden göstererek, o Malazgirt ruhunu yeniden tehir etmek amacıyla bu toprakları bizden almak isteyenleri bir kez daha püskürttük. Ve Büyük Taarruz bu püskürtmelerinden en büyük, en sonuncularından bir tanesi. Biz Malazgirt'i 5 yıldır bütün ülkeye haykırırken, yeniden hatırlatmaya çalışırken daha geniş anlamda anlaşılmasına gayret gösterirken tam da o Büyük Taarruz ruhunun canlı kalması için bunu yapıyoruz. Büyük Taarruzla ilgili olarak o gün 100 yıl önce Yunan arkasına batı ittifakını alarak bu topraklardaki emellerini gerçekleştirmek istedi. Hamd olsun başarısız oldu. Ama bu emellerinden vazgeçmediklerini çok şükür ki hatırlatıyorlar" dedi" dedi.



■ İHSAN KARATAŞ