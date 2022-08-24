Afyon’da Büyük Taarruz’un 100.yılı coşkuyla kutlandı!

Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. Yılı kutlamaları devam ediyor. Bu çerçevede Hava Meydan Komutanlığında TSK Harp, Silah Araçları Sergisi, Büyük Taarruz 'un 100. Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi, "Zaferin Askeri Mehmetçik" Fotoğraf Sergisi, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. TSK Özel Kuvvetler ekibi, Hava araçları ve savunma sanayinde kullanılan araçlar sergilendi. Binlerce vatandaşın katıldığı sergide statik hava araçları gösterisi de büyük beğeni topladı. Vatandaşlar hava araçlarını görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Öte yandan sergide yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçlar da vatandaşların beğenisine sunuldu. 3 gün boyunca açık olacak sergi, Afyonkarahisar'da ilk kez düzenleniyor.