Afyon’da Büyük Taarruz’un 100.yılı coşkuyla kutlandı!

BU TOPRAKLARI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Serginin açılışında konuşan İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp şunları söyledi:

"Bulunduğumuz coğrafyanın zor bir coğrafya olduğunuz biliyoruz. Atalarımız bu coğrafyayı büyük bir azimle, cesaretle bugüne getirdiler. Biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak onlardan aldığımız güçle bu azim ve kararlılıkla bu toprakları korumaya devam ediyoruz. Milletin desteğiyle millettin emrinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri aynı kararlılıkla ve azimle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bu aziz vatanı milletimizin yılmaz bekçisi olarak bu toprakları korumaya devam edecektir. Halkla buluşturmayı hedeflediğimiz bu sergide gelişen teknolojiye uygun olarak harp silah, araç ve gereçlerini halkımıza göstereceğiz. Bu sergide ayrıca Kurtuluş Savaşı dönemine ait fotoğrafların yer aldığı bir fotoğraf sergisi bir de ordumuzu gösteren bir fotoğraf sergisini de göreceğiz. Bu sergide en büyük değerimiz genlerini milletimiz ve atalarımızdan alan Mustafa Kemal'in, 'Dünyada hiçbir orduda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir' dediği Mehmetçiği burada görme fırsatına sahip olacağız."