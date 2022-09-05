Şarampole devrilen araba 2 kişiye mezar oldu

AFYONKARAHİSAR'DA otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Bolvadin-Emirdağ karayolunda meydana geldi. Mevlüt G'nin kullandığı otomobil Kurudere köyünde takla atarak yaklaşık 30 metrelik şarampole düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Mevlüt G. ve Ali D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetlerin otopsi yapılmak üzere Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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