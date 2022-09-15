Afyonkarahisar’daki yangında alevler geceyi gündüze çevirdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan ve güçlükle kontrol altına alınan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evlerden çıkan alevler ise bölgede adeta geceyi gündüze çevirdi.





Olay, Sandıklı ilçesi, Bektaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Toprak isimli vatandaşın evinden dumanlar çıktığını gören köy sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yangın hemen bitişiğindeki iki eve daha sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. 3 evin alev alev yandığı olayda Sandıklı ve Kızılören Belediyeleri itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma sonrası yangını söndürebildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda alevler adeta geceyi aydınlattı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.