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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da 24 gram eroin ele geçirildi: 3 gözaltı!

Afyon'da 24 gram eroin ele geçirildi: 3 gözaltı!

Afyonkarahisar'a bağlı Dinar ilçesinde, polis tarafından durdurularak arama yapılan şüpheli araçta 24 gram eroin ile uyuşturucu hap ele geçirilirdi. Öte yandan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İHA

19.09.2022, 10:01

Afyon’da 24 gram eroin ele geçirildi: 3 gözaltı!
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçta 24 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 6 paket halinde 24 gram eroin ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan A.D.K., F.Ç. ve M.Ç., gözaltına alındı. Şahıslardan A.D.K., hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, diğer 2 şahıs hakkında ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan işlem yapıldı.
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