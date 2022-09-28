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Haberler Afyonkarahisar Seyir halinde alev alan minibüsten saniyelerle kurtuldu!

Seyir halinde alev alan minibüsten saniyelerle kurtuldu!

Eskişehir-Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana gelen kazada, R.K. idaresindeki minibüs seyir halindeyken bir anda alev almaya başladı. Durumu son anda fark eden sürücü, can havliyle kendini dışarı atmayı başardı. R.K., kazadan yara almadan kurtulurken araçta ciddi maddi hasar meydana geldi.

İHA

28.09.2022, 10:44

Seyir halinde alev alan minibüsten saniyelerle kurtuldu!
Eskişehir'de seyir halindeyken alev aldığı öğrenilen minibüsün sürücüsü son anda kendini dışarı atarak yangının ortasında kalmaktan kurtuldu.
Olay, dün gece Eskişehir-Afyonkarahisar yolu Sivrihisar yakınları Gülçayır Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan kiralandığı öğrenilen 50 BC 675 plakalı minibüs seyir halindeyken bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü R.K. ise kendisini son anda dışarı attı. Minibüsün motor kısmında başlayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken araçta büyük maddi hasar oluştu.
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