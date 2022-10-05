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Afyon'da fıkra gibi kaza! Otomobil ata çarpınca olanlar oldu!

Afyonkarahisar-Antalya Karayolu üzerinde meydana gelen kaza, Osman S. idaresindeki otomobilin aniden yola çıkan başıboş ata çarpması üzerine meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle zavallı at 2 metrelik menfezden düşerek telef olurken, hurdaya dönen otomobil içindeki 4 kişi yaralandı.

İHA

05.10.2022, 11:32

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı at yaklaşık 2 metrelik menfezden aşağı düşüp telef olurken, kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Afyon’da fıkra gibi kaza! Otomobil ata çarpınca olanlar oldu!

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu 75'inci kilometresi Sandıklı ilçesi Kırkpınar kümeleri yakınlarında meydana geldi.

Afyon’da fıkra gibi kaza! Otomobil ata çarpınca olanlar oldu!

Edinilen bilgilere göre, Osman S., yönetiminde ki 20 RE 169 plakalı otomobil aniden yola çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisi ile at yaklaşık 2 metre yükselikyeki menfezden aşağı düşerek telef oldu.

Afyon’da fıkra gibi kaza! Otomobil ata çarpınca olanlar oldu!

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken olayda, sürücü Osman S., ile birlikte otomobil içersin de yolcu olarak bulunan Mustafa K., Ahmet Ş. ve Orhan K., yaralandı.

Afyon’da fıkra gibi kaza! Otomobil ata çarpınca olanlar oldu!

Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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