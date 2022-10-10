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Haberler Afyonkarahisar Hastaneye gelen kadının “Doktorları işte boşuna dövmüyorlar” demesi pahalıya patladı

Hastaneye gelen kadının “Doktorları işte boşuna dövmüyorlar” demesi pahalıya patladı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, riskli gebelik sebebiyle doktora gelen bir kadının, doktorun yatış talebine itiraz etti. Kadının “Doktorları işte boşuna dövmüyorlar” demesi üzerine açılan davada, bin TL bağış yapmasıyla uzlaşma yapıldı.

İHA

10.10.2022, 13:01

Hastaneye gelen kadının “Doktorları işte boşuna dövmüyorlar” demesi pahalıya patladı

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bircan Coşkun isimli kadın, Kamuran Saman isimli doktora riskli gebelik nedeniyle muayene olmaya geldi. Coşkun'u muayene eden Doktor Kamuran Saman; hastanın muayene amaçlı kendine yönlendirildiğini, hastanın ultrason muayenesini yapıp, çıkabilecek problemleri hastaya anlatarak, hasta uzak yerden geldiği için riske atmamak adına yatış düzenlendiğini bildirdi. Bunun üzerine Coşkun'un yatış yapmak istemeyerek formu imzalarken, "Doktorları işte boşuna dövmüyorlar" şeklinde tehdit etmesi sonucu soruşturma talebinde bulunuldu.

İki tarafın da ifadesinin alınmasının ardından, uzlaştırma raporuna göre; Doktor Saman'ın Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfına bin TL talep etmesi sonucu bu rakamı Bircan Coşkun'un ödemesiyle uzlaştırmanın sağlandığı belirtilerek, soruşturmada kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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