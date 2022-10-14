Bu kış sert geçecek

AFYON Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden İklim Bilimci Dr. Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, kış aylarının sert geçeceğini belirtti. Sert geçen kış aylarının nedenlerinden birinin La Nina soğuk su akıntılarını kıyılara sürüklemesi olduğunu belirten Bozyurt, "Bu sene bu etki nedeniyle soğuk ve yağışlı bir kış öngörülüyor. Beklenen kar yağışı için tahminler iç kesimlerde gelecek haftaları, İstanbul'da aralık ayını, Ankara'da ise daha erken bir tarihi işaret ediyor. Güney kesimlerde de kış aylarının düşük sıcaklıkta olacağı tahmini var. Yani Antalya'nın kıyı kesimleri, Mersin, Adana, hatta Antakya'da bile kar yağışı görülebilir. Dolayısıyla bu kış İzmir'de de kar yağışı daha çok olabilir" dedi.

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