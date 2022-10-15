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Haberler Afyonkarahisar Tırların ve otobüsün karıştığı kazada faciadan dönüldü: 2 kişi yaralandı

Tırların ve otobüsün karıştığı kazada faciadan dönüldü: 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yaşanan zincirleme kazaya, 2 tır ve şehirlerarası yolcu otobüsü karıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen yolcu otobüs bariyere vurarak durabildi.

İHA

15.10.2022, 13:50

Tırların ve otobüsün karıştığı kazada faciadan dönüldü: 2 kişi yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Yiğiter idaresindeki (46) 53 ACE 846 plakalı tır, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Akören beldesi yakınlarında, Bekir Eke'nin (40) kullandığı 42 LE 2219 plakalı tır ile Kamil Sazak (52) yönetimindeki 35 MKJ 98 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen yolcu otobüs bariyere vurarak durabildi. Kazada, otobüsteki yolculardan Ç.A.Ö. (24) ile F.G. (24) yaralandı. Bölgedeki araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne (AFSÜ) kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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