Bu kadarına da pes! Zabıta karakolunun önünde hırsızlık!

Hüsamettin Ç., motosikleti tarlasına gidip gelmek için kullandığını ifade ederek, "Sebze almaya geldim, zabıta kabininin önüne koydum. Buradan 2 genç çocuk götürmüş. Motosikletimi çalanlardan şikayetçi olacağım. Üzgünüm tabii, motosikletimi araziye gidip gelmek için kullanıyordum. Şu anda ekmek paramı elimden almış oldular. Ben o motosikleti ekmek param için kullanıyordum. Ekmek paramı elimden aldılar, çok üzgünüm" dedi.