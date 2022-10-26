AFYONKARAHİSAR'DA ev sahibi olan amca ile evden çıkma meselesi yüzünden tartışan yeğen arasında çıkan kavga kanlı bitti. Öfkeli yeğen kendisine bastonla saldıran amcasını kasap bıçağıyla karnından defalarca bıçaklayarak öldürdü. Yeğen Mehmet Kiraz (36) cezaevine girerken, amca Hüseyin Kiraz (62) gözyaşları arasında toprağa verildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

OLAY, kent merkezi Kasaplar Çarşısı'nda meydana geldi. Bölgede bıçaklı kavga ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gittiklerinde bir şahsın karnından bıçaklandığını belirledi. Ardından olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan ve isminin Hüseyin Kiraz olduğu belirlenen şahıs yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hastanede yaşamını yitirdi.

POLİS EKİPLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

OLAY sonrası inceleme başlatan polis ekipleri Hüseyin Kiraz'ı bıçaklayan kişinin kasaplık yapan yeğeni Mehmet Kiraz olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler şahsın peşine düştü. Polis yaptığı takip sonrası amcasını bıçaklayan şüpheli Mehmet Kiraz'ı, Gün Sazak Bulvarı üzerinde cinayette kullandığı bıçakla yakaladı.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

İFADESİ alınan yeğen Mehmet Kiraz, sorgusunda amcasına ait evde oturduğunu ve amcası Hüseyin Kiraz'ın kendisini evden çıkarmak istediği için aralarının açık olduğunu söyledi. Bu yüzden de zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını belirtti.

AMCA TOPRAĞA VERİLDİ

CİNAYET günü de aynı meseleden dolayı tartıştıklarını, amcasının kendisine bastonla saldırdığını, kendisinin de yanında taşıdığı kasap bıçağıyla amcasını bıçakladığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı kasap yeğen Mehmet Kiraz, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeğeni tarafından öldürülen Hüseyin Kiraz ise Kocatepe mezarlığında toprağa verildi.

İHSAN KARATAŞ