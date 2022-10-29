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Afyon'da feci kaza! Motosikletten düşen genç ağır yaralandı!

Afyonkarahisar'a bağlı Şuhut ilçesinde meydana gelen kaza, İsmail G. hakimiyetindeki motosikletin sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesiyle gerçekleşti. Devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan Mustafa S. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza bölgesinde gelen sağlık ekipleri, kazazedeyi hastaneye kaldırdı.

İHA

29.10.2022, 11:07

Afyon’da feci kaza! Motosikletten düşen genç ağır yaralandı!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gençlerin kullandığı motosikletin kaza yapması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Şuhut Şehir Stadyumu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail G., idaresindeki plakası bilinmeyen motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aracın arka tarafında yolcu olarak bulunan Mustafa S., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Mustafa S.'yi Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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