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Haberler Afyonkarahisar Cam kemik hastası kardeşler zorlukları birlikte göğüslüyor

Cam kemik hastası kardeşler zorlukları birlikte göğüslüyor

30.10.2022

Cam kemik hastası kardeşler zorlukları birlikte göğüslüyor

AFYONKARAHİSAR İscehisar'da, cam kemik hastası (Osteogenesis İmperfekta) olan 17 yaşındaki Emine ile 14 yaşındaki Zeynep Çınar kardeşler, rahatsızlıklarının neden olduğu zorluklara karşı birbirlerinden güç alıyor. Hastalıkla mücadelede ve günlük yaşamlarında birbirlerini yalnız bırakmayan kız kardeşlerin dayanışması görenlere ilham oluyor. Ağırlıkları 22 ile 18 kilogram olan kız kardeşler, akülü araçlarıyla gittikleri Battal Aygün Anadolu Lisesi'nde eğitimlerini de sürdürüyor. Kemikleri en küçük darbede kırıldığı için genellikle dışarıya çıkmayan kardeşler, zamanlarının çoğunu bir arada ders çalışarak geçiriyor. Bir yerleri kırılacak korkusuyla dışarıya çok çıkmadıklarını söyleyen kardeşler, en büyük destekçilerinin aileleri ve birbirleri olduklarını dile getirdi.

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