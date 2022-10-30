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Haberler Afyonkarahisar Cinayet zanlısı firari kıskıvrak yakalandı!

Cinayet zanlısı firari kıskıvrak yakalandı!

Adam öldürme suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan firari, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Cinayet zanlısı H.A., tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İHA

30.10.2022, 14:52

Cinayet zanlısı firari kıskıvrak yakalandı!

Hakkında adam öldürme suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda adam öldürme suçundan aranan HA.'nın Sandıklı ilçesi Celiloğlu köyünde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri cinayetten hakkında 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.'yı köye düzenlediği operasyonla yakaladı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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