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Haberler Afyonkarahisar Belgeselleri aratmayan görüntüler! Çakal avını affetmedi!

Belgeselleri aratmayan görüntüler! Çakal avını affetmedi!

Afyonkarahisar'ın birçok yabani hayvana ev sahipliği yaptığı ormanlık alanda, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü fotoğrafçısı Erdal Toprak'ın kamerasına yansıyan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İHA

31.10.2022, 16:54

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü personeli tarafından bir çakalın avını parçaladığı anlara ait fotoğraflar, yayınlandığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Belgeselleri aratmayan görüntüler! Çakal avını affetmedi!

Birçok vahşi yaşama hayat veren Afyonkarahisar'daki ormanlık alanlarda zaman zaman yılkı atları, kızıl geyik, kurt ve domuz sürüsü gibi hayvanlar fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşılıyor.

Belgeselleri aratmayan görüntüler! Çakal avını affetmedi!

DKMP 5. Bölge Müdürlüğü'nde görevli fotoğrafçı Erdal Toprak tarafından çekilen fotoğraflar safari belgesellerini aratmadı.

Belgeselleri aratmayan görüntüler! Çakal avını affetmedi!

Muhtemelen daha önceden ölen ya da başka vahşi hayvanlarca öldürülerek bir kısmı yenilen geyik, çakal tarafından parçalanırken görüntülendi.

Belgeselleri aratmayan görüntüler! Çakal avını affetmedi!

Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması büyük ilgi gördü.

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