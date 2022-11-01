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Afyonkarahisar'da vahşet! Silahla vurulduktan sonra yakılan 2 erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir beldede yanmış araç gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri silahla vurulduktan sonra içerisinde bulunduğu otomobille yakılmış iki erkek cesedi buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

01.11.2022, 15:14

Afyonkarahisar’da vahşet! Silahla vurulduktan sonra yakılan 2 erkek cesedi bulundu

Olay, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede bir otomobil yanmış halde olduğunu gören çevre sakinleri durumu jandarmayı bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldiklerinde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaştı. Yanan otomobilin içerisinde iki kişinin cansız bedeni ile karşılaşan ekipler ardından çevrede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptıkları ilk incelemede cesetlerin silahla vurulduktan sonra araçla birlikte yakıldığını tespit etti.



ŞAHISLARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
İncelemenin ardından delil toplayan ekipler daha sonra şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada ölen şahısların Ramazan T. ve Gürsel C. isimli şahıslar olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şahısların cenazeleri otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

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