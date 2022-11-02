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Haberler Afyonkarahisar Afyon'daki vahşette flaş gelişme! Soğuk kanlı cinayetin 3 şüphelisi gözaltında!

Afyon'daki vahşette flaş gelişme! Soğuk kanlı cinayetin 3 şüphelisi gözaltında!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 2 kişinin vurulduktan sonra otomobil içinde canice yakılarak öldürüldüğü cinayete dair 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile öldürülenler arasında miras anlaşmazlığı sebebiyle sorunlar olduğu öne sürüldü.

AA

02.11.2022, 13:24

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yanmış otomobilde iki erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyon’daki vahşette flaş gelişme! Soğuk kanlı cinayetin 3 şüphelisi gözaltında!

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede bulduğu 9 boş kovan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cesetlerdeki inceleme sonucu Gürsel C. ile Ramazan T'nin tabancayla vurulduğunu belirledi.

Afyon’daki vahşette flaş gelişme! Soğuk kanlı cinayetin 3 şüphelisi gözaltında!

Otomobilin ise benzin dökülerek yakıldığı tespit edildi.

Afyon’daki vahşette flaş gelişme! Soğuk kanlı cinayetin 3 şüphelisi gözaltında!

Ekipler, Gürsel C. ile Ramazan T'nin cep telefonuyla yaptıkları son görüşmelerini inceledi.

Afyon’daki vahşette flaş gelişme! Soğuk kanlı cinayetin 3 şüphelisi gözaltında!

İkilinin, miras nedeniyle aralarında sorun bulunduğu öne sürülen akrabaları muhtar G.C. ile İ.C. ve B.İ. gözaltına alındı.

Afyon’daki vahşette flaş gelişme! Soğuk kanlı cinayetin 3 şüphelisi gözaltında!

Şüpheliler, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Afyon’daki vahşette flaş gelişme! Soğuk kanlı cinayetin 3 şüphelisi gözaltında!

Özburun beldesinde dün yanmış bir otomobilde, Gürsel C. (51) ile Ramazan T'nin (28) cesetleri bulunmuştu.

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