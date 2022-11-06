Yarım asır sonra gelen şehitlik

Afyonkarahisar Merkez Ata köyünden olan Hv. P. Er Mehmet Öz, 1972 yılında Malatya'da görev yaptığı sırada silah kazası sonucu yaşamını yitirdi. Mehmet Öz'ün ölümü sonrası ailesi oğullarının şehit olduğu yönünde talepte bulundu, ancak sonuç alamadı. Öz'ün öldüğünde 15 aylık olan kızı Filiz Sökmen, yıllar sonra babasının şehit olduğunu ve haklarının verilmesi için tekrar girişimlere başladı.



MEZARINI YENİLEDİLER

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile görüşen Filiz Sökmen, tekrar bir girişimde daha bulundu. Geçtiğimiz hafta içesinde de sevindirici haber geldi ve 50 yıl önce kaza sonucu yaşamı yitiren Hv. P. Er Mehmet Öz, şehit unvanını aldı. İsmail Kumartaşlı, çeşitli girişimlerde bulunarak şehidin haklarını aldıklarını ve mezarının da şehitlik mezarı olarak yenilendiğini söyledi. Kumartaşlı, "Malatya Erhaç 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askerlik hizmetini yaparken silah kazası sonucu vefat eden ve şehitlik haklarını yıllar sonra aldığımız Mehmet Öz'ün Afyonkarahisar Merkez Ataköy Mezarlığı'nda bulunan mezarının şehit mezarı olarak yapılması için talebimizi ilettik. 50 yıl sonra şehit mezarı yapıldı. Başta talimatı veren Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı'na ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür eder, şehidimize rahmet dilerim" diye konuştu.







'BABAM ŞEHİT OLDUĞUNDA BEN HENÜZ 15 AYLIKTIM'

Şehidin 51 yaşındaki kızı Filiz Sökmen, gururlu olduklarını söyledi. Sökmen, "Babam şehit olduğunda ben 15 aylıkmışım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yıllar sonra Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı ile tanıştım. Önce babamın şehitlik haklarını almamızı sağladı. Devlet memuru olarak işe girdim. Bugün de 50 yıl sonra mezarının yapılmasını sağladı. Tüm devlet yetkilileri ve dernek başkanımız İsmail Kumartaşlı'ya teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.



■ İHSAN KARATAŞ