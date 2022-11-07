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Haberler Afyonkarahisar Acıgöl'ün sahipleri flamingolardan görsel şölen

Acıgöl'ün sahipleri flamingolardan görsel şölen

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Acıgöl’de görüntülenen flamingolar görsel şölen oluşturdu. DKMP Şube Müdürlüğü personeli Okan Ürün tarafından flamingoları rahatsız etmeden çekildiği belirtilen görüntüler büyük beğeni topladı.

İHA

07.11.2022, 17:45

Acıgöl’ün sahipleri flamingolardan görsel şölen

Afyonkarahisar Başmakçı ve Dazkırı ilçeleri sınırında Aşağı Akpınar köyünde bulanan Acıgöl, ilkbahar ve yaz aylarında onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Kuşların tamda göç sezonuna denk gelen son bahar aylarında özellikle flamingolar görsel şölen oluşturuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından drone ile görüntülenen flamingolar sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. DKMP Şube Müdürlüğü personeli Okan Ürün tarafından flamingoları rahatsız etmeden çekildiği belirtilen görüntüler büyük beğeni topladı.

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