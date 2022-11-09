  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da feci kaza! Yolcu treni minibüse çarptı

Afyon'da feci kaza! Yolcu treni minibüse çarptı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yolcu treni ile minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kaza sonrası tren yolunda ulaşım dururken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ise sürüyor.

İHA

09.11.2022, 16:50

Afyon’da feci kaza! Yolcu treni minibüse çarptı

Kaza, Sandıklı ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ABB 666 plakalı minibüse kontrolsüz hemzemin geçitten geçtiği esnada makinist A.T. idaresindeki 72014 sefer sayılı Eskişehir-Denizli seferini yapan Pamukkale ekspresi çarptı. Çarpmanın etkisi ile tren minibüsü metrelerce savurduktan sonra durabildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri kazada yaralanan minibüs içerisindeki Mehmet Ç. ve Ali M.'yi çıkartarak ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası tren yolunda ulaşım dururken, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ise sürüyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA