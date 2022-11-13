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Afyon'da feci kaza! Devrilen otomobilde 1 ölü 1 yaralı!

Afyonkarahisar-Uşak kara yolu üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden E.Y. idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek devrildi. Sürücü E.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumunda olan G.D. ise yaralandı.

AA

13.11.2022, 16:17

Afyon’da feci kaza! Devrilen otomobilde 1 ölü 1 yaralı!

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

E.Y, (30) idaresindeki 35 ACV 055 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Ayvalı köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Devrilen otomobilin sürücüsü E.Y, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan G.D, (38) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, G.D, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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