Afyonkarahisarlı öğrenciler İHA’larıyla dünya birincisi

AFYONKARAHİSAR Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde kurulan ve 28 kişiden oluşan ROBİLSA takımı, Romanya'da katıldıkları yarışmada insansız hava araçları kategorisinde dünya birincisi oldu. Uluslararası alanda robotik çalışmaların yarıştığı ve 16 ülkeden 115 takımın 723 yarışmacıyla katıldığı yarışmada hem ülkemizi hem de Afyonkarahisar'ı temsil ederek dünya birinciliği gururunu yaşatan ROBİLSA ekibi, önümüzdeki yıllarda daha büyük hedeflerle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

MURAT ŞENBAKLAVACI