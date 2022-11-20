TIR’da çalışan 17’lik genç iş kazasında öldü

AFYONKARAHİSAR'DA TIR'ın çadırını katlayan 17 yaşındaki genç, kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti. Acı olay, Çay ilçesi Kadıköy köyündeki bir yem fabrikasında meydana geldi. Şanlıurfa'dan Çay ilçesindeki yem fabrikasına ürün getiren TIR'da çalışan C.A.K., (17) isimli genç, balya halindeki yemler TIR'dan indirildikten sonra aracın üstündeki çadırı katlamaya başladı. Bu sırada yemleri kepçeyle istifleyen İ.C. (40), C.A.K.'yi fark etmeyip ezdi. Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

RAMAZAN AYDEMİR