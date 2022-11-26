  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Freni boşalan beton mikserinden işte böyle kurtuldu! Korkunç kaza anı kamerada!

Freni boşalan beton mikserinden işte böyle kurtuldu! Korkunç kaza anı kamerada!

Afyonkarahisar'da seyir halinde gitmekte olan Vahit Y., kullandığı beton mikserinin freninin tutumadığını fark edince, can havliyle kendini araçtan aşağı attı. Sürücüsüz mikser, saniyeler sonra refüjden atlayarak takla attı. O anlar, bir başka sürücü tarafından tesadüfen görüntülendi.

İHA

26.11.2022, 10:07 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022, 10:09

Freni boşalan beton mikserinden işte böyle kurtuldu! Korkunç kaza anı kamerada!

Afyonkarahisar'da freni boşalan beton mikserinin sürücüsü kendini aşağı atarken sürücüsüz mikser orta refüjden atlayarak takla attı. O anlar story çekmeye çalışan bir vatandaş tarafından tesadüfen görüntülendi.

Kaza Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçe yolu Halımoru rampasında meydana geldi. Vahit Y. yönetimindeki beton mikseri refüjden aşağı doru seyir halinde ikin sürücü frenlerin tutmadığını fark etti.

Bunun üzerine aracın kapısın açarak aşağı atlayan Vahit Y., araçtan indiğini gören ve yol kenarında sosyal medya hesabından durum yapmak için video çekmek için kayda giren bir vatandaş cep telefonu kamerasına araca çevirdi.

Saniye saniye kayda alınan cep telefonu görüntülerinde, kapısı açık bir vaziyette seyir eden ve arkasından bir minibüsünde seyir halinde olduğu beton mikseri orta refüjden atlayarak devrildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA