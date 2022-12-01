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Haberler Afyonkarahisar Bereden Afgan sakızı sigaradan kenevir çıktı

Bereden Afgan sakızı sigaradan kenevir çıktı

1.12.2022

Bereden Afgan sakızı sigaradan kenevir çıktı

AFYONKARAHİSAR'DA bir şahsın uyuşturucu getirdiği ihbarını alan Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu şahsı takibe aldı. Yapılan takibin ardından pansiyon olarak kullanılan bir binaya baskın düzenlendi. Baskında eğitimli narkotik köpekleri ile arama yapan ekipler berenin içerisine gizlenmiş 70 gram Afgan sakızı ve sigara paketinin içerisine gizlenmiş 10 gram kenevir tohumu ile hassas terazi ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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