Afyon’da ortalık savaş alanına döndü! Korkunç kazada 5 yaralı var!

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 FK 456 plakalı, gri renkli hafif ticari araç ile, 15 NL 913 plakalı, turuncu renkli, traktör çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücü H.Y. ile traktörde yolcu olarak bulunan M.A.K., N.B.K., Z.Ü.K., G.K. yaralandı. 112 sağlık ekiplerince yaralılar Dinar Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.