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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da ortalık savaş alanına döndü! Korkunç kazada 5 yaralı var!

Afyon'da ortalık savaş alanına döndü! Korkunç kazada 5 yaralı var!

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araçla traktör birbirine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 5 kişi yaralandı. Kazazedeler hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

04.12.2022, 16:41

Afyon’da ortalık savaş alanına döndü! Korkunç kazada 5 yaralı var!

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 FK 456 plakalı, gri renkli hafif ticari araç ile, 15 NL 913 plakalı, turuncu renkli, traktör çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari aracın sürücü H.Y. ile traktörde yolcu olarak bulunan M.A.K., N.B.K., Z.Ü.K., G.K. yaralandı. 112 sağlık ekiplerince yaralılar Dinar Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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