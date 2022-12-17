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Afyonkarahisar'da usulsüz avlanırken suçüstü yakalandılar!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kaçak avcılıkla mücadele etmek amacıyla yapılan denetimlerde, usulsüz bir şekilde avlanan 3 avcı suçüstü yakalandı. Kaçak avcılar hakkında tutanak tutulurken, tüfeklerine ve vurdukları hayvanlara el konuldu.

İHA

17.12.2022, 12:23

Afyonkarahisar’da usulsüz avlanırken suçüstü yakalandılar!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde usulsüz avlanan 3 kişi DKMP ekipleri tarafından suçüstü, yapılırken avcıların vurduğu 9 ölü kaya güvercini ve 1 anguta el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bolvadin Şefliği ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde bölgede denetim yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde usulsüz avlandıkları belirlenen 3 avcıyı suçüstü yaptı. Kaçak avlanan avcılar hakkında tutanak tutulurken, ayrıca 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve avcıların vurduğu 9 ölü kaya güvercini ve 1 anguta da el konuldu.

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