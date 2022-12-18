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Haberler Afyonkarahisar Tarihi Friglere dayanan kocaman bir hazine... Maltaş Tapınağı tarih severlerle buluşturuluyor!

Tarihi Friglere dayanan kocaman bir hazine... Maltaş Tapınağı tarih severlerle buluşturuluyor!

Afyonkarahisar'da, Frigya bölgesini turizme kazandırma amaçlı gerçekleştirilen çevre düzenleme projesinin sonuna gelindi. Frig medeniyetine ait Maltaş Açık Hava Tapınağı'nın turizme kazandırılarak, bölgeyi ziyaret edecek tarih severlerde farkındalık oluşturmanın amaçlandığı proje hakkında Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "İlgili bakanlıklarımıza teşekkür eder, bölgemiz için hayırlı olmasını dilerim." dedi.

İHA

18.12.2022, 14:43

Afyonkarahisar'da Frig medeniyetine ait Maltaş Açık Hava Tapınağı'nın turizme kazandırılması için çevre düzenleme projesinde sona gelindi.

Tarihi Friglere dayanan kocaman bir hazine... Maltaş Tapınağı tarih severlerle buluşturuluyor!

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde başlatılan, İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan kasabası sınırları içerisinde bulunan Frig medeniyetine ait Maltaş Açık Hava Tapınağı'nın turizme kazandırılması ve bölgeyi ziyaret edecek olan tarih severlere bu tarihi değerin farkındalık oluşturması amacıyla Göynüş (Köynüş) Vadisi Maltaş Anıtı Çevre Düzenleme Projesi çalışmaları başlatılmıştı.

Tarihi Friglere dayanan kocaman bir hazine... Maltaş Tapınağı tarih severlerle buluşturuluyor!

Maltaş Tapınağı'nın ortaya çıkarılması ve bölgenin düzenlenmesi için gerekli olan ödeneğin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 2 milyon TL, Kültür ve Turizm Bakanlığından 2 milyon TL olmak üzere toplam tamamı hibeli 4 milyon TL'lik projede sona gelindi.

Tarihi Friglere dayanan kocaman bir hazine... Maltaş Tapınağı tarih severlerle buluşturuluyor!

Konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı şunları söyledi:
"Frigya bölgesinin turizme kazandırılma çalışmaları Valiliğimiz öncülüğünde devam ediyor. 3,5 milyonluk Karşılama Merkezi'nin ardından son 15 günde bölgeye toplamda 7,5 milyon destek sağlanmıştır. İlgili bakanlıklarımıza teşekkür eder, bölgemiz için hayırlı olmasını dilerim."

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