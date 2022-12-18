Tarihi Friglere dayanan kocaman bir hazine... Maltaş Tapınağı tarih severlerle buluşturuluyor!

Maltaş Tapınağı'nın ortaya çıkarılması ve bölgenin düzenlenmesi için gerekli olan ödeneğin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 2 milyon TL, Kültür ve Turizm Bakanlığından 2 milyon TL olmak üzere toplam tamamı hibeli 4 milyon TL'lik projede sona gelindi.