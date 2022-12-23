Tamirciden aldığı aracıyla ölüme gitti

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, Aykut Dündar (27) idaresindeki 03 ACP 624 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Hamza Fidanoğlu'nun (50) kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da demir yığınına döndüğü kazanın ardından can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ekipler, otomobil sürücüsü Dündar'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan otomobildeki Murat Altınkaya, Arda Gümüş, Akın Aydoğan, Hulusi Ayhan ve Hasan Gülcan ile minibüs sürücüsü Hamza Fidanoğlu ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hasan Gülcan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılardan sürücü Fidanoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3 AY ÖNCE ARIZALANMIS

HAYATINI 5 yıl önce Meryem Dündar ile birleştiren Aykut Dündar'ın kazadan saatler önce otomobilini tamirciden çıkardığı ortaya çıktı. Oto tamircisi Tahir Uysal, "Aykut çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Duyduğuma göre ıslak yolda virajı alamayıp minibüsle çarpışmış. Çok üzüldüm" dedi.

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