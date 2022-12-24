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Haberler Afyonkarahisar Dünyada 6 Türkiye'de tek! Sadece Afyonkarahisar'da...

Dünyada 6 Türkiye'de tek! Sadece Afyonkarahisar'da...

Dünyada sadece 6 ülkede, Türkiye'de ise yalnızca Afyonkarahisar'da bulunan "Yumurta Müzesi" yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Müzede, Türkiye'nin 22 farklı şehrinden gelen birçok farklı vahşi hayvana ait yumurta ve yumurtayla yapılan sanat eserleri sergileniyor.

İHA

24.12.2022, 10:52

Dünyada yalnızca 6 ülkede, Türkiye'de ise sadece Afyonkarahisar'da bulunan 'Yumurta Müzesi'ndeki bir birinden güzel eserler adeta görenleri kendisine hayran bırakıyor. Kırılgan ve çok ince bir tabakası bulunan yumurta kabukları sanatçılar tarafından bambaşka bir görünüme kavuşuyor.

Dünyada 6 Türkiye’de tek! Sadece Afyonkarahisar’da...

Afyonkarahisar İsmail Kumartaşlı Yumurta ve Sanatları Merkezi, sanat eserine dönüşmüş yumurtalarla birlikte vahşi yaşam ırklarından pek çok hayvanın yumurtasına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan müzede 22 şehirden gelen farklı ırkların yumurtaları ve çeşitli sanatkârların yumurta kabukları ile yaptıkları eserler sergileniyor. Kanatlı hayvan, vahşi hayvan ve balık türlerinin yumurtalarının bulunduğu merkezde Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan sayılı yumurta sanatçılarının eserleri de sergileniyor. Müze, yıl boyunca yerli ve yabancı her yaş grubundan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Dünyada 6 Türkiye’de tek! Sadece Afyonkarahisar’da...

MERKEZİMİZ DÜNYADA 6. SIRADA
Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür İşleri Şube Müdürü Ümran Cura, Yumurta Müzesi hakkında şunları söyledi:
"Ülkemizde yumurta sektörünün önemli merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ımızda bulunan bu merkezimizde çeşitli hayvanlara ait yumurta ve yumurta sanat eserleri bulunmakta olup çeşitli belge ve dokümanlar yer almaktadır. 2018 yılında açılmış olan bu merkezimizde 22 farklı şehrimizdeki 32 üreticiden getirilmiş olan yumurta numuneleri bulunmaktadır.

Dünyada 6 Türkiye’de tek! Sadece Afyonkarahisar’da...

Dünyada 6. sırada olan bu merkezimiz Türkiye'de ilk olma özelliği taşımaktadır. İlk olmasının sebebi; Türkiye'de yumurta üretimin en fazla olan ve ülkemizde lokomotif görevi gören ilimizin yumurta piyasasının oluşması yönünden de önemli bir anlamı olmasıdır. Yumurta kabukları sanatıyla oluşturulan eserler de ziyaretçilerimiz açısından çok ilgi görmekte olup her kesimden ziyaretçiyi ağırlamaktayız."

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