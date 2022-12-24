Dünyada 6 Türkiye’de tek! Sadece Afyonkarahisar’da...

Afyonkarahisar İsmail Kumartaşlı Yumurta ve Sanatları Merkezi, sanat eserine dönüşmüş yumurtalarla birlikte vahşi yaşam ırklarından pek çok hayvanın yumurtasına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan müzede 22 şehirden gelen farklı ırkların yumurtaları ve çeşitli sanatkârların yumurta kabukları ile yaptıkları eserler sergileniyor. Kanatlı hayvan, vahşi hayvan ve balık türlerinin yumurtalarının bulunduğu merkezde Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan sayılı yumurta sanatçılarının eserleri de sergileniyor. Müze, yıl boyunca yerli ve yabancı her yaş grubundan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.