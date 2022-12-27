Ege’nin can damarında kirlilik alarmı

Ege Bölgesi'ne hayat veren Büyük Menderes Nehri'nin kirliliğin ürkütücü boyutlara ulaştı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğarak, Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçip bütün havzaya can veren ve Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri, insan kaynaklı atıklarla kirletilmeye devam ediyor.

NEHİRDE ÇÖPLER BİRİKTİ

Kuşadası'nda çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Söke'nin Sarıkemer mahallesindeki taş köprü çevresinde biriken çöpleri görüntüledi. Görüntüler, nehirde kirliliğin ne boyutlara ulaştığını gözler önüne sererken Başkan Sürücü, ise yetkilileri acilen göreve davet etti.

AĞAÇ KÜTÜKLERİYLE DOLU

Doğaya atılan çöplerin hepsinin Büyük Menderes Nehri'nde buluştuğunu dile getiren Sürücü şunları söyledi: "Her yıl yağmurlardan sonra insan kaynaklı atılan çöpler, Sarıkemer'de taşköprüde birikiyor. Taşköprünün menfezleri ağaç kütükleriyle tıkalı, suyla gelen çöpler adacıklar oluşturuyor.

Suyun debisine göre sular bazen taşköprünün üzerinden aşarak çöpleri Ege Denizi'ne ve kısmen Bafa Gölü'ne taşıyor. Şu an zeytin zamanı. Zeytinler fabrikalarda sıkılıyor. Bazı işletmeler özellikle yağmurlu günlerde, dinlendirme havuzlarında tutmaları gereken kara atık sularını Menderes'e veriyor. Menderes şimdi simsiyah akıyor. Kara atık suları denize kadar ulaşıyor."

ÇEVREYİ KİRLETENLER BEDELİNİ ÖDEMELİ

"BAFA Gölü'ne Menderes'ten su taşıyan Serçin priz kanalı siyah renge bürünmüş durumda" diyen Sürücü, "Yeterli oksijen alamayan balıklar su yüzeyine çıkınca, göldeki tüm kuşlar kanala doluşmuş. İlgili her kurum kendi alanında mutlaka harekete geçmeli, gerekli yaptırımları uygulamalı. Kimsenin doğayı hoyratça kullanma hakkı olmamalı. Kirleten bedelini ödemelidir. Biyoçeşitliliğe zarar veren, görüntü kirliliği yaratan, çevresinde yaşamış olduğu insanların sağlığını bozan ve mutsuz eden bu görüntülerin bir an önce kaldırılacağını umuyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE