Menderes Nehri’ndeki kirliliğe bakanlık el koydu

Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan kirlilik nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atık Su Laboratuvarı ekipleri bölgeye gelerek analiz için numune aldı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinde doğan Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nde su kirlilikten dolayı, siyah renge döndü. Ayrıca evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle çöp yığınları oluştu.

DENETİMLER SIKLAŞACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Taha Al ve beraberindeki ekipler bölgede inceleme yaptı. Analiz için sudan numune alınırken, DSİ 21. Bölge'ye bağlı iş makinelerinin köprüde biriken çöpleri temizleyeceği öğrenildi. Bölgedeki zeytinyağı üretim tesislerinin önceden uyarıldığını hatırlatan Akgün, "Havzada su kirliliğine mahal verecek tüm tesisleri denetleyeceğiz" dedi.

İHSAN KARATAŞ