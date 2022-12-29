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Haberler Afyonkarahisar Polisten kaçan şahısların üzerinden silah ve bıçak çıktı

Polisten kaçan şahısların üzerinden silah ve bıçak çıktı

Afyonkarahisar’da yol kenarında polisten kaçan 2 şahıs sıkı takibi sonucu yakalandı. Şahısların üzerlerinden ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi.

İHA

29.12.2022, 12:35

Polisten kaçan şahısların üzerinden silah ve bıçak çıktı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis timlerinin kent merkezi Gümüşkent mevkii Çavdarlı-Sülümenli yol ayrımı üzerinde yaptığı uygulamada bir aracı durdurmak istedi. Sürcü ihtara uymayarak kaçtı. Polis ekipleri yaptıkları takip sonucu aracı İkinci Küçük Sanayi Sitesi arkasında ele geçirdi.

Araç sürücüsü Y.Ö. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet silah, 28 adet silah mermisi ve 1 adet bıçak ele geçirilirken, yolcu koltuğunda oturan S.K. isimli şahsın üzerinden de 1 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi. Şahıslara uygulamadan kaçtıkları için bin 50 TL para cezası uygulanırken, işlemlerin takibi için Kocatepe Polis merkezi Amirliği'ne teslim edildiler.

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