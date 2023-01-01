İlk yardım çantasında yarım kilo uyuşturucu

AFYONKARAHİSAR'DA zehir tacirlerinin otomobildeki ilk yardım çantasına sakladıkları 560 gram metamfetamin isimli uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu. Kent merkezindeki operasyonda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine iki aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı aramada, otomobillerden birisinin bagajındaki ilk yardım çantası içerisine zulananan uyuşturucu bulundu. Ardından köpeklerin bulduğu poşeti açan ekipler 560 gram metamfetamin ve 0.46 gram skunk isimli uyuşturucular ile hassas terazi ele geçirildi. M.A, A.U. ve Ö.F.G isimli şahıslar 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

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