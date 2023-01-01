  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar İlk yardım çantasında yarım kilo uyuşturucu

İlk yardım çantasında yarım kilo uyuşturucu

1.1.2023

İlk yardım çantasında yarım kilo uyuşturucu
AFYONKARAHİSAR'DA zehir tacirlerinin otomobildeki ilk yardım çantasına sakladıkları 560 gram metamfetamin isimli uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu. Kent merkezindeki operasyonda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine iki aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı aramada, otomobillerden birisinin bagajındaki ilk yardım çantası içerisine zulananan uyuşturucu bulundu. Ardından köpeklerin bulduğu poşeti açan ekipler 560 gram metamfetamin ve 0.46 gram skunk isimli uyuşturucular ile hassas terazi ele geçirildi. M.A, A.U. ve Ö.F.G isimli şahıslar 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA