Eber Gölü yangınları için harekete geçildi! Valilik düğmeye bastı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı son dönemde çıkan yangınlarla ilgili olarak sorumlu vali yardımcısına çözüm için talimat verdi. Vali Yardımcısı Mehmet Keklik başkanlığında gerçekleştirilen Afyonkarahisar Mahalli Sulak Alan Komisyon Toplantısı'nda bölgede çıkan yangınların yanı sıra göl suyunun sürdürülebilirliği ve gölde bulunan yaklaşık 600 bitki-hayvan türünün korunması için de çalışmalar başlatıldığı bildirildi.

Bu çalışmalar çerçevesinde bölgeye yangın gözetleme kulesi yapımı ve kameralı güvenlik sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalara öncelik verildiği öğrenildi. Ayrıca bölgedeki ilgili tüm kamu kuruluşlarının alanını korunmasına yönelik bekçi istihdam etmesi için çalışmalara başlandığı ifade edildi.

Yine alınan kararlar çerçevesinde ilgili kurumlara bölgedeki kontrolsüz izinsiz saz kesim faaliyetlerinin denetlenmesi ve saz yangılarının önlenmesi amacıyla düzenli denetim ve kontrollerin yapılmasına, gereken hallerde drone kullanılmasına yönelik talimatlar verildiği öğrenildi.







"ÇIKAN YANGINLARA KARŞI BİZ ELİMİZDEN GELEN TÜM ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ"

Eber Gölündeki yangınlar ile mücadeleyle ilgili olarak da yangın ve eğitim alt komisyonları oluşturulması konusunda adımların atılacağı ifade edildi. Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ ve Ortakarabağ köylerinde yangınlarla ilgili eğitim süreçleri devam ederken, bölgede çıkabilecek yangınlarla mücadele edebilmek için hem sazlık alanlarda emniyet şeridi oluşturulması çalışmaları başlatıldığı bildirildi.

Son dönemde çıkan yangınların hem bölgeye hem de doğal yaşama verdiği zararlara dikkat çeken Vali Yiğitbaşı ise şunları söyledi. "Göreve başladığım günden bu yana meydana gelen yangınlara dair bir dizi önlem çalışması yürüttük. Amacımız bölgenin ve doğal ekosistemin bozulmadan kendi dengesi içinde yaşamasına imkân sağlamaktır. Bu yüzden bu çıkan yangınlara karşı biz elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Ancak şunu da ifade etmeliyim ki, bu yangınlarla mücadele için bölge sakinlerinin de bu sürecin içinde olması gerekmektedir. Her bir fert hem bölgemiz hem de ülkemiz için milli bir değer olan bu alanı korumak için üzerine düşen görevi ve sorumluluğu alması gerekmektedir."