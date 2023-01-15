Üniversiteli Ezgi yaşam savaşı veriyor

AFYONKARAHİSAR'DA yaya geçidinde otomobilin çarptığı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ezgi Kenan, ağır yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir Karayolu Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Veterinerlik Fakültesi Kavşağında meydana geldi. M.D. (33) idaresindeki 03 VK 143 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta geçtiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan AKÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1. sınıf öğrencisi Ezgi Kenan'a çarptı.

METRELERCE SAVRULDU

ÇARPMANIN etkisiyle metrelerce savrulan ve ağır yaralanan Ezgi Kenan, kaza yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü kazanın ardından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

REKTÖRLÜK YAKIN TAKİPTE

YAŞANAN üzücü kaza sonucu açıklama yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, öğrencilerinin sağlık durumu ve yaşanan kazayla ilgili yasal süreci rektörlüğün yakinen takip ettiğini belirterek öğrencilerine geçmiş olsun diledi

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