Hem şehidin adı yaşayacak hem Afrikalılar su içecek

Abdil ve Ayşe Uysal çifti, sattıkları otomobilin parasıyla Afyonkarahisarlı iki şehidin adına Afrika'da su kuyusu açtırdı. Afyonkarahisar'da yaşayan ve çocukları olmayan 75 yaşındaki Ayşe Uysal ile 80 yaşındaki Abdil Uysal çifti, hayatları boyunca insanlara yardım etmeye çalıştı. Birikimlerini de hayır işlerinde harcayan çift, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle Deniz Feneri Derneği tarafından Afrika kıtasındaki 7 ülkede hayata geçirilen "1000 Şehidimiz İçin 1000 Su Kuyusu" projesine destek vermek istedi. Bu kapsamda otomobillerini satan Uysal çifti, Afyonkarahisarlı şehitler Murat Saraç ile İzzet Taşbaş adına Afrika kıtasındaki Togo ve Benin'de iki su kuyusu açtırdı.

'DÜŞÜNMEDEN BAĞIŞLADIK'

ABDİL Uysal, "Hem şehitlerimizin ismi yaşasın diye bağışımızı yaptık hem de kuyu açtırdığımız yerdeki yetişkinlerin ve çocukların su çıkınca ne kadar sevindiğini gördük. Onları görünce mutlu olduk" dedi. Ayşe Uysal ise, su sıkıntısı çeken Afrika ülkelerindeki Müslümanları görünce çok üzüldüğünü dile getirdi. Kendilerine de su kuyusu açtırmak nasip olduğu için çok sevindiklerini anlatan Uysal, "Otomobilimizin satışından gelen parayı hiç düşünmeden bağışladık. Arabamızın parası da hayırlı yerlere gittiği için seviniyoruz" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ