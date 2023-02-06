Otobüs faciası

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Has Diyarbakır firmasına ait, Salih C. (68) idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.



ŞOFÖR HAFİF YARALI

Kazada, yolcu otobüsündeki Fatma Temiz (43), Sultan Nur Özay (41) ile kızı Seval Özay (13), İsmail Yoldaş, Yakup Uçar, Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç, Mehmet Tuncer hayatını kaybetti, 4'ü ağır 35 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Vali Yiğitbaşı, "Kazada 8 vatandaşımız vefat etti. Afyonkarahisar Devlet Hastanemizde ağır yaralı ve hayati risk taşıyan 3 hastamız var. Yine, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde ameliyata alınan bir yaralımız var, onun da durumu ağır. Ağır yaralı olarak toplam 4 hastamız mevcut" dedi. Öte yandan kazadan yaralı kurtulan otobüsün sürücüsü Salih C'nin tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.





"UÇTUĞUMUZU GÖRDÜM"

Kazada yaralanan Adem Kaya (54), şoförün uyuduğunu iddia ederek "Yolda buzlanma falan yoktu. Ben de kaza anında yarı uyur vaziyetteydim. Otobüsün uçtuğunu gördüm. dedi. Kazada yaşamını yitiren Halime Tıpırdamaz'ın yakını Akif Çıkmaz da, Halime Tıpırdamaz ve 3 çocuğunun sömestr tatili için Şanlıurfa'daki ailesinin yanına gittiğini söyledi. Tatil dönüşü kazanın gerçekleştiğini kaydeden Çıkmaz, "Kazada üç çocuğu kurtuluyor. Kendisi vefat ediyor. Çok üzücü bir olay" dedi.





Sultan Nur Özay ve kızı Seval Özay'ın bir cenazeden döndüğü, talihsiz kadının bilet bulamadığı için iki oğlunu başka otobüse bindirdiği öğrenildi. Özay'ın polis memuru eşi Saim Özay'ın ise geçen yıl Kovid 19 nedeniyle öldüğü belirtildi.



RAMAZAN AYDEMİR