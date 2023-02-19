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Haberler Afyonkarahisar FETÖ’nün büyük bölge talebe mesulü yakalandı

FETÖ’nün büyük bölge talebe mesulü yakalandı

19.2.2023

FETÖ’nün büyük bölge talebe mesulü yakalandı

AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında aranan bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, 2016 yılında İscehisar Meslek Yüksek Okulunda görev yaptığı esnada KHK kapsamında ihraç edilen, FETÖ/PDY Terör Örgütü içerisinde sözde büyük bölge talebe mesulü (BBTM) olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan A.R. isimli şahıs Fatih Mahallesindeki bir evde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

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