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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'ı sis kapladı... Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Afyonkarahisarsis kapladı... Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Afyonkarahisar'da vatandaşlar güne sisli havayla uyandı. Kent merkezindeki sis nedeniyle göz gözü görmedi. Görüş mesafesi ise yer yer 30 metreye kadar düştü.

İHA

21.02.2023, 10:30

Son haftalarda hava sıcaklıklarının artmaya başladığı Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu.

Afyonkarahisar’ı sis kapladı... Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Afyonkarahisarlılar güne sisli havayla uyanırken, kent merkezinde sisli hava etkisini çok fazla gösterdi.

Afyonkarahisar’ı sis kapladı... Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.

Afyonkarahisar’ı sis kapladı... Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Sis nedeniyle özellikle trafikte yer yer aksamalar yaşandı. Kenti sabah saatlerinde etkisini altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

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