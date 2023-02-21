Afyonkarahisar’ı sis kapladı... Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Son haftalarda hava sıcaklıklarının artmaya başladığı Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu.
21.02.2023, 10:30
Son haftalarda hava sıcaklıklarının artmaya başladığı Afyonkarahisar'da sisli hava etkili oldu.
Afyonkarahisarlılar güne sisli havayla uyanırken, kent merkezinde sisli hava etkisini çok fazla gösterdi.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.
Sis nedeniyle özellikle trafikte yer yer aksamalar yaşandı. Kenti sabah saatlerinde etkisini altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.