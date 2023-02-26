İş arkadaşını öldürüp cep telefonunu eşine hediye etmiş

AFYONKARAHİSAR'DA bir adam, öldürüp bir araziye gömdüğü iş arkadaşının üzerinden aldığı cep telefonunu eşine hediye etti. Olay 31 Ocak'ta Antalya Serik'te yaşandı. Çalışmak için Afyon'dan Antalya'ya giden 64 yaşındaki 7 çocuk babası Şükrü Güvenilir'den haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

Antalya polisi yaptığı çalışmada Güvenilir'in en son 03 VL 392 plakalı aracıyla Serik'e giriş yaptığı ancak geri dönmediğini tespit etti.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Ekipler kayıp adamın en son görüştüğü çalışma arkadaşı 34 yaşındaki Bekir D'yi soruşturmada gözaltına aldı. Bekir D. sorgusunda, Güvenilir ile 14 Şubat gecesi birlikte alkol aldıklarını, aralarında çıkan tartışmada kendisine küfrettiği için yerden bulduğu bir sopa ile kafasına vurduğu adamı öldürdüğünü itiraf etti.

Bekir D, Isparta'da bir araziye gömdüğünü söylediği Güvenilir'in üzerindeki cep telefonunu eşine hediye ettiğini de ifadesinde dile getirdi. Ekipler kamyon şoförü Güvenilir'in cesedini Sütçüler ilçesinde boş bir arazide bulurken, katil zanlısı Bekir D. tutuklandı.

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