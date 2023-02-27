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Afyonkarahisar'da köy halkı depremzedelere yardım için koyunlarını sattı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan Başören Köyü'nün halkı depremzedelere bağış yapmak için 20 koyunu açık artırma usulü ile sattı. Köylüler sattıkları koyunlardan elde ettiği 50 bin lirayı depremzedelere gönderdi.

İHA

27.02.2023, 11:32

Afyonkarahisar’da köy halkı depremzedelere yardım için koyunlarını sattı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören Köyü Muhtarlığı öncülüğünde köy sakinleri topladıkları 20 adet koyunu açık artırma usulü ile satıp toplamda 50 bin 500 lirayı deprem bölgesindeki depremzedelere bağışladı. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde 11 ilde yıkım yaşanırken, Şuhut'tan bölgeye giden yardımlar devam ediyor. Başören köyünde hayvancılık ile uğraşan köy sakinleri köy muhtarlığı öncülüğünde 20 koyunu bağış olarak toplayıp ardından açık artırma usulü sattı. Köylüler daha sonra elde ettikleri 50 bin 500 TL'yi ise deprem bölgesindeki depremzedelere bağışladı.



Başören Köyü Muhtarı Bayram Eğri konu yaptıkları etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada "Köyümüzde depremin ilk günlerinde yardım toplayıp göndermiştik. Bugün de birlik ve beraberlik içerisinde 20 adet koyun toplayıp açık artırma usulü ile satarak depremde zarar gören depremzede kardeşlerimize gönderiyoruz. Köyümüzde bugüne kadar yüz 50 bin TL değerinde yardım topladık. Depremde zarar gören kardeşlerimize bir nebze cansuyu olabildiysek ne mutlu bize. Allah böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın inşallah'' dedi.

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