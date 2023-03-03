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Haberler Afyonkarahisar Bylock kullanıcısı eski öğretmen Afyonkarahisar'da yakalandı

Bylock kullanıcısı eski öğretmen Afyonkarahisar'da yakalandı

Afyonkarahisar’da terör örgütlerine üyelerinin yakalanması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Polis ekipleri düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 5 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hükmü bulanan Bylock kullanıcısını yakaladı.

İHA

03.03.2023, 15:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023, 15:50

Bylock kullanıcısı eski öğretmen Afyonkarahisar’da yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan araması bulunan şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

2017 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ/PDY Terör Örgütünde Milli Eğitim yapılanmasında yer alan ve Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç olan, 5 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hükmü bulunan A.B. Bylock kullanıcısı şahıs; kent merkezi Eşrefpaşa mahallesinde yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerini ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

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