Eser kaçakçılarından akıl almaz yöntem

AFYONKARAHİSAR'DA seyir halindeki bir çekiciden şüphelenen polis ekipleri, durdukları araçta yaptıkları aramada, Roma Batı Anadolu dönemine ait olduğu değerlendirilen bürokrat aileden gelen soylu çocuk lahiti ele geçirdi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma kapsamında kent merkezinde durdurulan çekici üzerindeki araçta arama yapıldı. Aramada, 1 adet M.S. 3. yy. Roma Batı Anadolu dönemine ait olduğu değerlendirilen bürokrat aileden gelen soylu çocuk lahiti ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.O. isimli şahsa adli işleme başlanılırken, diğer şüpheli şahısları yakalama çalışmaları ettiği bildirildi.

RAMAZAN AYDEMİR