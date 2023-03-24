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Haberler Afyonkarahisar Büyük Menderes’te kirliliğin boyutu arttı

Büyük Menderes’te kirliliğin boyutu arttı

24.3.2023

Büyük Menderes’te kirliliğin boyutu arttı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Suçıkan'dan başlayan yolculuğu, Aydın Kuşadası ilçesindeki milli parkın delta bölümünden döküldüğü Ege Denizi'nde biten Büyük Menderes Nehri, geçtiği havzadan bırakılan sanayi ve endüstriyel atıklarıyla her yıl biraz daha kirletiliyor. Nehrin ekolojik değerleri, kirlilik nedeniyle dibe vururken sudaki canlı hayatı yok olma noktasına geldi. Kirliliğinin hem çevreyi hem de canlı hayatını tehdit ettiğini söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bölgenin kirletilmemesi için her kurum ve bireyin çaba göstermesi şart" dedi.

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